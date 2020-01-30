رويترز: السندات الحكومية اللبنانية تصعد بما يصل إلى 1.6 سنت

افادت وكالة "​رويترز​" بأن "السندات الحكومية اللبنانية صعدت بما يصل إلى 1.6 سنت، وهي أكبر زيادة في يوم واحد منذ أوائل كانون الأول". إضغط للمزيد

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