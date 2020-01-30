نتانياهو يطلع بوتين على "صفقة القرن"









اسماء السيد - نصر المجالي: وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بأنه سيخبره عن محادثاته مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وعن تفاصيل "صفقة القرن"، قبل أن يخبر أي أحد من قادة العالم.

وقال نتانياهو أمام بوتين: "أجرينا بعض المفاوضات مع أصدقائنا الأميركيين. يمكنني أن أخبركم عن بعض الأمور المتعلقة بهذا. (...) أنت أول قائد في العالم التقيت به بعد زيارة واشنطن والاجتماع مع الرئيس الأميركي. أمامنا اليوم فرصة جديدة، أود التحدث معك، لسماع رأيك، حول كيفية جمع كل القوى العالمية من أجل السلام والهدوء".

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس ترمب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وعدة دول أخرى.

بوتين مستقبلا نتانياهو الخميس

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وتتضمن الخطة المكونة من 181 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

نعمة يسكار

وتأتي زيارة نتانياهو لموسكو، بعد ساعات معدودة من إصدار الرئيس الروسي أمرًا بالعفو عن الفتاة الإسرائيلية نعمة يساكر المحكوم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، وقد تم الإفراج عنها من السجن، ومن المتوقع أن تغادر روسيا مع رئيس حكومة بلادها، حسب محاميها.

وشكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "قراره السريع منح العفو لنعمة يسكار، بادرة حسنة أثرت فينا جميعا وفي كل مواطني إسرائيل". وسيعود نتانياهو اليوم الى إسرائيل برفقة الشابة الإسرائيلية مع والدتها يافا.

يذكر أن نتانياهو وبوتين كانا اجتمعا الأسبوع الماضي في إسرائيل، خلال زيارة بوتين للمشاركة في المنتدى الدولي للمحرقة، كما افتتح بوتين النصب التذكاري لضحايا معركة ليننغراد.