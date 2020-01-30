بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني التهديد الرئيسي في عصرنا









اسماء السيد - لندن: وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الخميس بأنه "التهديد الرئيسي في عصرنا" الذي يتحدى المبادئ الغربية، خلال لقاء مع نظيره البريطاني دومينيك راب في لندن.

وقال بومبيو للصحافة "إن الحزب الشيوعي الصيني يمثل التهديد الرئيسي في عصرنا" في كلمة تأتي في ظلّ توتر بين لندن وواشنطن بعدما سمحت السلطات البريطانية لشركة هواوي الصينية المشاركة بتطوير شبكة الجيل الخامس على أراضيها.

وأضاف أن الصين "اقتصاد هائل، يرتبط به الاقتصاد الأميركي بشكل وثيق. هذه فرصة هائلة لنا للعمل معاً"، لكن "النظام الشيوعي الصيني في ظل حكم الرئيس شي جينبينغ لديه أهداف لا تتوافق مع القيم" الغربية.

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وأعلن أنه يجب على الحلفاء الغربيين "ضمان أن تحكم القرن المقبل هذه المبادئ الديموقراطية الغربية".

وأواخر أكتوبر، اتهم مايك بومبيو الحكومة الصينية بأنها "حكومة معادية" للولايات المتحدة. وقال بعد شهر من ذلك إن الصين "لديها رؤية سلطوية جديدة".

ودعته بكين حينها إلى "التخلي عن تلك الأحكام المسبقة الإيديولوجية وعقلية الحرب الباردة البالية".