شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": 8 مرشحين لانتخابات النقابة على منصب النقيب حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تلقى طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، عن تقدم 8 مرشحين لمنصب النقيب فى الساعات الأولى من فتح باب الترشح، وأكدت اللجنة أن عدد المتقدمين للترشح للعضوية عن استئناف القاهرة حتى الآن 54 مرشحا و4 لاستئناف بنى سويف و6 للقطاع العام و6 لاستئناف طنطا و5 لاستئناف أسيوط و4 لاستئناف إسكندرية حتى الآن.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير، بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس الموافق 6 فبراير والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.

Advertisements

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة.