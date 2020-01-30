شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة عن تطوير شوارع الدقى: إرادة الدولة هتمشى على الكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على طلب الإحاطة المقدمة من النائب الدكتور محمد فؤاد، بشأن تطوير شارعي (البطل أحمد عبدالعزيز، وشهاب) بالمهندسين بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه لتنفيذ أعمال إعادة رصف وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى للشارعين بإزالة الأرصفة والبلدورات والرخام والجرانيت بطول الشارعين رغم أنهما بحالة جيدة، واستبدالها ببلاط الإنترلوك، ما يُعد إهداراً للمال العام لوجود شوارع وطرق أخرى لها أولوية التطوير والرصف، مؤكدا أن الشارعين لم يتم تطويرهما منذ 15 عاما، وتركيب الانترلوك هدفه الحفاظ على توحيد شكل الرصيف بالشارع.

وقال محافظ الجيزة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن: "فيما يتعلق بموضوع شارعى البطل أحمد عبد العزيز وشهاب بالمهندسين، فأوضح أن حالة الطرق في محافظة الجيزة وصلت لمرحلة أن منذ عشرات السنين لم يتم رصف طرق رئيسية ومحورية ومؤثرة، ودليل ذلك أننا ليس لدينا محور مرورى في الجيزة نفتخر إننا عملناه، ولا شارع جامعة الدول العربية ولا شارع شهاب ولا شارع النيل ولا البطل أحمد العزيز، فشارعى شهاب والبطل أحمد عبد العزيز لم يتم تطويرهما منذ 15 سنة، وتخللها أعمال مرافق وإصلاح مواسير".

وتابع المحافظ: "قولنا بالنسبة للشوارع لابد إننا نشتغل بالتوازى، نشتغل على الطرق الرئيسية وعلى الطرق الفرعية، ومن هنا كان اهتمامنا، فأخذنا طريق الجامعة ـ الدقى طورناه، واستكمالا له كان لابد أن يتبعه شارع البطل أحمد العزيز، وكان نفسى حد يمشى على الجانبين فى الشارع ويشوف بنفسه ومعانا الصور ممكن أى حد يشوفها، اشتغلنا فى شارع شهاب وطورناه وانتهينا منه، وشغالين على طرق أخرى كثيرة في الجيزة".

واستكمل اللواء أحمد راشد، كلمته، قائلا: "مش معنى إن حد صوته عالى يفرض كلمته، موضوع البطل أحمد عبد العزيز كثر فيه الكلام، وكلمة حق يراد بها باطل، مش معنى إن فيه رصيف معمول رخام وجرانيت وجنبه رصيف متهالك تماما، وبنشيل الرصيف عشان نوحد الرصيف في الشارع كله، مش ممكن هنسيب الرصيف دا رخام ودا جرانيت ودا متهالك، لا كله سواسية، بعض الأهالى وأصحاب المحلات هم اللى عاملين الجرانيت والرخام، لا إرادة الدولة هتمشى على الكل، والشارع يكون بشكل موحد، لكن يقال إن المحافظ أنفق 10 مليون جنيه انترلوك لشارع البطل أحمد عبد العزيز، الـ10 مليون تشمل رصف وجزيرة وسطى وأرصفة وإنارة وغيرها".

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واختتم المحافظ كلمته، بقوله: "سنطور شارع النيل وهنخليه خمس نجوم، وهنطور شوارع البحر الأعظم والسودان وجامعة الدول، بس تتوفر لينا الميزانية، ومش معنى ذلك أننا سنغفل الشوارع الجانبية، إحنا بنشتغل النهاردة على تطوير 8 شوارع بين فيصل والهرم".

من جانبه، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "نتضامن معه وجهة نظر محافظ الجيزة في أهمية توحيد نسق الشارع، حفاظا على الشكل النسق الحضارى، والمحافظ أوضح مسألة الرخام والجرانيت وأنها أمور تمت بمعرفة الأهالى وأصحاب المحلات بالمخالفة للقانون".

جدير بالذكر، أن النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، قدم طلب إحاطة بشأن أعمال التطوير الجارية في شارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب بمنطقة الدقي والمهندسين في محافظة الجيزة، والقيام بإزالة الرخام والجرانيت من الأرصفة رغم أنها بحالة جيدة، واستبدالها ببلاط الإنترلوك، والذي يعتبر إهدار للمال العام في ظل وجود شوارع وطرق متهالكة أولي بالتطوير وصرف هذه المبالغ.

وأشار "فؤاد"، في طلب الإحاطة، إلى أعمال التطوير في شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى وشارع شهاب، والقيام بإزالة الأرصفة والبلدورات بطول الشارع واستبدالها ببلاط الإنترلوك، وإزالة الرخام والجرانٌيت من الأرصفة رغم أنها بحالة جٌيدة، واستبدالها بالإنترلوك، حيث تعاقدت محافظة الجيزة وحسب تصريحها، مع شركة المقاولون العرب على تطويرهما بتكلفة تُقَدر بنحو 20 مليون جنيه، تشمل إعادة الرصف وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى للشارعين وأعمدة الإنارة، الأمر الذي يعد كارثة وإهدارا للمال العام، وذلك لأن هناك شوارع وطرق فى دوائر أخري بمحافظة الجيزة، أولى بأعمال التطوير والرصف ولا توجد اعتمادات مالية كافية لتنفيذها، ومنها دائرة العمرانية، بمحافظة الجيزة، والتي يوجد بها أكثر من 80 شارع يحتاج للرصف والتطوير، وما يتوفر من اعتمادات مالية لا يكفى لتنفيذ اثنين منها، ومعظم الدوائر فيها طرق وشوارع متهالكة، فكيف في ظل ذلك نقوم بصرف ملايين على إعادة رصف شوارع لا تحتاج إلى رصف".