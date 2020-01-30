شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان لمنع المصريين من تبادل القبلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن منع انتشار فيروس كورونا بين المصريين، لافتا إلى أن فيروس كورونا المنتشر حالياً في العديد من الدول وخاصةً الصين هو سلالة جديدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز الرئوى وهو أحد مجموعات الفيروسات التي تتراوح الاصابة بها في البشر بين نزلات البرد البسيطة إلى الالتهابات الرئوية الحادة وقد يؤدى إلى الوفاة.

واوضح البلتاجى، أن الفيروس ينتشر الفيروس عادة عن طريق ملامسة المريض أو استنشاق الرذاذ الصادر عن أحد المرضى، ولذلك فيمكن انتقاله بسهولة عن طريق تبادل القبلات، وهى العادة التي تنتشر بين المصريين جميعاً، لافتا إلى أنه بناء على ذلك لابد من إعداد حملات توعية تحذر من خطورة عادة تبادل القبلات بين المصريين في مختلف المناسبات، وهو ما قد يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا في مصر.

وبدأت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، نشر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم، بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وقالت الوزارة إن السيارات مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه.

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يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة للتأمين الطبى الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، التى تشمل توفير 430 جهاز حرارة، وأجهزة infrared لقياس الحرارة عن بعد، و2.5 مليون ماسك، بالإضافة إلى أنه تم توفير غرف عزل فى كافة مستشفيات الحميات فى حالة رصد أى حالة مصابة، مشدداً مجدداً على أنه لم يتم رصد أى حالة مصابة حتى الآن.