شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة لمنصب نقيب المحامين تنفى تغيير ديانتها: سأحبس أى شخص يروج تلك الشائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تقدم نجلاء الإمام المحامية بالنقض، بأوراق ترشحها فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين، أثير العديد من الشائعات داخل مبنى النقابة اعتناقها للديانة المسيحية.

وردت نجلاء الإمام على هذه الشائعات، قائلة:"طبقا للدستور فحرية الاعتقاد مطلقة ولكن أوراقى الرسمية التى تقدمت بها للجنة المشرفة على انتخابات المحامين مسلمة ولم اتخلف عن قيدى بالنقابة وحصلت على الماجستير والدكتوراة وحصلت على حكم محكمة بحبس مروج تلك الشائعات عام 2010 عامين والذى حقق فى الواقعة المستشار حمادة الصاوى النائب العام الحالى، وذلك أثناء توليه منصب المحامى العام الأول لنيابات الجيزة ".

وأضافت أن تغيير الديانة يتم فى الأوراق الرسمية و أن اوراقها الرسمية مسلمة،متابعة :" أنا اعتقد ما أشاء، كفانا طائفية وانقسام وليس من حق أحد أن يقولها، انا مع إلغاء خانة الديانة وإضافت اسم الام، سأقوم بحبس أى شخص يروج شائعة تغيير ديانتى".

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020. Advertisements وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

كان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .