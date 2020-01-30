شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لمنصب نقيب المحامين: أسعى لتخصيص بدل للأعضاء خارج ميزانية النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم طارق الفولى المحامى بالنقض، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير.

وقال طارق الفولى فى تصريحات صحفية، إن الذى دفعه للترشح هو أن المرشحين لمنصب النقيب ليس لهم برامج انتخابية، مضيفا:"النقابة خدمية ومحدش اتكلم فى خدمة المحامين، المحامى لازم يلبس كويس، المحامى قبل النقابة، لا يوجد حالة واحدة فيها خدمة نقابية قدمتها النقابة لابد من تفعيل دور الثقة".

وأضاف طارق الفولى فى تصريحات له، أن من ضمن برنامجه الانتخابى هو تخصيص بدل للمحامين خارج ميزانية النقابة، وتشكيل جدول للإيداع للمستندات والتوكيلات، متابعا :"اللى هينجح هيكون من جيل الوسط، فرصتى كبيرة فى النجاح".

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .