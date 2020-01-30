مقترح برلمانى بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء إلى 3000 جنيه لمواجهة الأخطار

وأشار أبو طالب، في مقترحه اليوم الخميس، إلى أن زيادة بدل العدوى حق أصيل للأطباء والتمريض لمواجهة الأخطار التي يتعرضون لها خلال ممارسة عملهم، فهناك أطباء دفعوا ثمن العدوى غاليًا من حياتهم، في حين أن هناك فئات أخرى كوكلاء النيابة والقضاة يتقاضون بدل عدوى ثلاثة أضعاف البدل المقرر للأطباء.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية في مسح أجري على قطاع من الأطباء والتمريض، وجد أن 50% منهم لديهم عدوى بشكل أو بأخر، متابعًا، أن هناك حكمًا قضائيًا صُدر لصالح نقابة الأطباء يلزم الحكومة بزيادة قيمة بدل العدوى.

وتساءل أبو طالب، "هل لا يعلم رئيس الوزراء أن قيمة بدل العدوى الحالي لا يساوي واحد دولار .. وهي سابقة لم نراها في أي دولة"، مطالبًا بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة بدل العدوى.