عودة الحوت الأزرق.. انتحار شاب بسبب إدمان اللعبة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

أقدم مواطن في العقد الثالث من العمر على الانتحار شنقًا بنجع سباق، بقرية القصير بخانس، التابعة لمركز أبوتشت بشمال قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، بانتحار جابر رسلان ٣٥ سنة، شنقًا داخل غرفته، مستخدمًا ملاءة السرير.

وأفادت التحريات الأولية، أن المتوفي أصيب حالة نفسية بسبب إدمان لعبة الحوت الأزرق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأنه سبق وحاول الانتحار الشهر الماضي بحبة غلال، إلا أنه جهود الأطباء نجحت في إنقاذه.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.