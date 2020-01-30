تجديد حبس قاتل أمه بـ"فأس" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بالشرقية، اليوم الخميس، حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على والدته بـ"فأس" لرفضها غسيل ملابسه، ما تسبب في موتها متأثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى "الأحرار" التعليمي بالزقازيق، بوصول "أم الهنا.م.م" 60 سنة، ربة منزل، مُقيمة بإحدى قرى منيا القمح، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وجرى نقلها لوحدة العناية المركزة، لكنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "إسلام.س.ش" ابن المصابة، 28 سنة، عامل بإحدى شركات القطاع الخاص بالعبور، لرفض المجني عليها غسيل ملابسه.

جرى ضبط المتهم، وحرر عن ذلك المحضر رقم 1860 جُنح منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.