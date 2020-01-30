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خلافات مالية وراء إصابة عامل بطلق ناري في المنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

أصيب عامل بطلقات خرطوش في مشاجرة مع اخر بسبب الخلافات المالية، والتي قام على إثرها المتهم بإطلاق النار من فرد خرطوش بحوزته على صديقه بمنوف.

تلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمي "أ.أ" 30 عامًا عامل خردة، مصابًا برش خرطوش بالذراع الأيسر، وبسؤاله اتهم "س.ع" 42 عامًا عامل، بإحداث إصابته من سلاح ناري "فرد خرطوش" كان بحوزته، لخلافات مالية بينهما.

تمكنت وحدة مباحث مركز منوف من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم "فرد خرطوش" وأقر بحيازته للسلاح بدون ترخيص بقصد الدفاع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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