الرئيس الفلبيني يأمر أعضاء حكومته بعدم السفر إلى الولايات المتحدة

أمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، جميع أعضاء حكومته بعدم السفر إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد اتخاذ واشنطن قرارًا بوضع رئيس الشرطة الفلبيني السابق على قائمتها السوداء.

وقال وزير الداخلية الفلبيني إدواردو أنو - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - : "إن الرئيس الفلبيني

أصدر مرسومًا لأعضاء الحكومة يأمرهم فيه بعدم السفر إلى الولايات المتحدة"، مؤكدًا احترام أعضاء الحكومة لقرار الرئيس.ولفت إلى أن قرار منع السفر إلى أمريكا جاء بعد تأكد الرئيس من أن السلطات في واشنطن ألغت تأشيرة الرئيس السابق للشرطة الوطنية الفلبينية "رونالد ديلا روزا".من جهته..قال رونالد ديلا روزا: "إن السلطات الأمريكية لم توضح له سبب حرمانه من التأشيرة، غير أنه لم يستبعد أن يكون لذلك علاقة بدوره في الحرب التي قادها ضد المخدرات تحت إشراف الرئيس "دوتيرتي" والتي خلفت مقتل نحو 6 آلاف شخص يشتبه في أنهم كانوا مدمنين أو تجار مخدرات".