إصابة 9 أشخاص بفيروس "كورونا" في استراليا

أعلنت السلطات في استراليا، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 9 أشخاص، وذلك بعد تسجيل السلطات الصحية في ولاية "كوينزلاند" لحالة إصابة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 42 عاما.
وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) أن مئات الاستراليين مازالوا عالقين في مدينة "ووهان" الصينية التي تعد مركزا لانتشار الفيروس الجديد.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه تجرى مناقشات حاليا بين دبلوماسيين
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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