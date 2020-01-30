ضبط مسلح كان يخطط لتفجير يستهدف المظاهرات في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن توقيف "إرهابي مطلوب" كان يخطط لاستهداف المظاهرات السلمية التي يشارك فيها الجزائريون يومي الثلاثاء والجمعة وسط العاصمة الجزائر.
جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع أنه "فيإطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 يناير 2020، من إلقاء القبض ببلدية بئر توتة بالجزائر العاصمة، على الإرهابي المطارد ر. بشير، الذي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف".
وتشهد الجزائر مظاهرات شعبية في العديد من المدن، حيث يطالب المتظاهرون بـ"دولة مدنية"، وإطلاق سراح "معتقلي الرأي"، ورحيل "رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".
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