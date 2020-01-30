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السعودية تبحث مع أمريكا والهند سبل تعزيز التعاون المشترك

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 بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد سبل تعزيز التعاون الثنائي بين

البلدين.

 

وذكرت وكالة الأنباء (واس)، أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز

التعاون المشترك.


كما بحث وزير خارجية السعودية مع سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين

البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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