وجد ستة آلاف شخص أنفسهم عالقين على متن سفينة سياحية إيطالية بسبب شبهات بإصابة راكبين صينيين بفيروس كورونا. وأكدت شركة Costa Crociere السياحية الإيطالية أن المصابين المفترضين، وهما زوجان، صعدا على متن السفينة Costa Smeralda في 25 من يناير في ميناء سافونا الإيطالي وتعرضا لاحقا لحمى وصعوبات في التنفس. وصعوبات في التنفس. وزارت السفينة خلال الأيام الماضية موانئ مارسيليا الفرنسي وبرشلونة وبالما دي مايوركا الإسبانيين، قبل أن ترسو اليوم في ميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي شمالي روما. Advertisements وأكد المتحدث باسم الشركة أنه لن يُسمح لأي من ركاب وأفراد طاقم السفينة بمغادرتها ما لم تجر الفحوصات الطبية المطلوبة مع الزوجين المصابين اللذين أفادت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA بأنهما وصلا إيطاليا من هونج كونج. من ركاب وأفراد طاقم السفينة بمغادرتها ما لم تجر الفحوصات الطبية المطلوبة مع الزوجين المصابين اللذين أفادت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA بأنهما وصلا إيطاليا من هونج كونج. وتعهد المتحدث بأن الوضع سيتضح في غضون ساعات. وشدد عمدة تشيفيتافيكيا، إرنيستو تيديسكو، على أن الوضع لا يزال تحت "الرقابة الدقيقة"، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بغية منع انتشار الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6000 شخص عالقون على متن سفينة إيطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.