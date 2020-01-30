الصين تؤكد دعمها لسيادة لبنان ووحدة أراضيه

أكد سفير الصين لدى لبنان وانج كيجيان، أن بلاده تدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتحرص على التعاون بين البلدين في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية على أساس مبادرة "الحزام والطريق"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الخميس مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب - إن بلاده ستواصل المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل).
وقال السفير خلال لقاء عقده اليوم
آخر التطورات المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد في الصين، والإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية في سبيل الحد من انتشار الفيروس ومكافحته، مؤكدا أن بلاده لديها القدرة والإمكانية للتصدي له، لافتا إلى أنه لم تقع أية إصابات بهذا الفيروس سواء بين أبناء الجالية الصينية في لبنان أو بين المواطنين اللبنانيين في الصين.
واستعرض السفير مع رئيس الوزراء اللبناني
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