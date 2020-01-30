الرئيس الفلسطيني يُصدر قرارًا بتعيين ممثل خاص له

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين نبيل شعث ممثلًا خاصًا لرئيس دولة فلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



يشغل شعث منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كان الدكتور نبيل شعث، أكد أن إعلان الرئيس الأمريكي لمبادرة السلام ساعد في

توحيد الصف الفلسطيني، بعد أن حضر ممثلون عن حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية لاجتماع القيادة الفلسطينية، وبات الاتجاه واضحًا وهو الوقوف خلف الرئيس الفلسطيني في موقفه الرافض للصفقة.