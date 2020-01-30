كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني لنتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، رسالة بخط يده إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد فيها بوقف التنسيق الأمني، وتغير قواعد وأسس التعامل مع إسرائيل بشكل كامل إذا أقدم على تنفيذ مخطط ضم الأغوار والمستوطنات إلى سيادة إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها لن توقف التنسيق الأمني معها، لكنها ستقلصه، إلى جانب عدم منع المتظاهرين الفلسطينيين من الوصول إلى نقاط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما كانت تفعل في السابق.

وقد أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، اعتقلت 33 شخصا.

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وأكد نادي الأسير، أن عمليات الاعتقال جرت خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان في عدة محافظات منها القدس، وبيت لحم، ورام الله والبيرة، والخليل، وطولكرم، مضيفًا أن عشرة مقدسيين على الأقل جرى اعتقالهم الليلة الماضية وصباح اليوم.

ومنحت خطة السلام الأمريكية، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، عدّة تنازلات لإسرائيل، فيما رفضها الفلسطينيون بشدة.

وتشتمل الخطة على الاعتراف بضم إسرائيل للمستوطنات المبنية في الضفة الغربية المحتلة، وبالأخص في غور الأردن،