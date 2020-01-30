كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو": الصين تمثل تهديدا رئيسيا لعصرنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، بأن الصين هي التهديد الرئيسي لعصرنا، وعلى الولايات المتحدة وحلفائها التأكد من أن لديهم القوة العسكرية والتكنولوجية لضمان أن هذا القرن تحكمه المبادئ الغربية.

وقال "بومبيو"، اليوم الخميس: "بينما لا يزال يتعين علينا توخي الحذر الشديد بشأن الإرهاب ... فإن الحزب الشيوعي الصيني يمثل التهديد الرئيسي في عصرنا."، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكان قد أكد "بومبيو"، أنه تواصل مع يانج جيتشى، الممثل الخاص للرئيس الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، حول إخلاء المواطنين من ووهان، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدخر جهدا فى حماية المواطنين الأمريكيين، ومساعدة الصين فى احتواء تفشى فيروس كورونا.

وقال "بومبيو"ـ فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "لقد تحدثت اليوم مع مدير المكتب السياسي يانج جيتشي حول الإخلاء من ووهان، كما هو الحال دائمًا، فإن أولويتنا الأولى هي حماية المواطنين الأميركيين في أوقات الأزمات، نحن لا ندخر أي جهد لحماية شعبنا ومساعدة الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا".

وقد كشفت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، عن موعد انخفاض انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

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وقالت الحكومة الصينية، وفقًا لبياناتها الأولية، يصل تفشي فيروس كورونا إلى ذروته بحلول منتصف شهر فبراير، ثم يبدأ في الانخفاض، وسينتهي تمامًا بنهاية شهر مارس.

ونقلت صحيفة "جينمين جيباو"، عن عالم الأوبئة الرائد في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، تسنغ غوانغ: "المرض لديه فترة حضانة، ولكن إذا عدنا لـ 23 يناير، عندما بدأ الحجر الصحي في ووهان، فبحلول 8 فبراير، يمكن أن نرى ب نتائج واضحة، سيبدأ الوباء في الانخفاض".

ووصفت منظمة الصحة العالمية، فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

ووصل عدد حالات الوفاة، لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة، حسبما قالت وسائل إعلام صينية.

ويذكر أن الأعراض الشائعة للعدوى، تشمل أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.