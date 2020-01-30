بناء مستشفى في 7 أيام.. المشاهد الأولى للمعجزة الصينية الجديدة لمواجهة "كورونا"

بثت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، أول فيديو لمستشفى مكافحة فيروس "كورونا" في موقع بالقرب من مدينة "ووهان"، وذلك بعد سبعة أيام فقط من بدء العمل في بناء المستشفى.

وقد أفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بأن العمال والمتطوعون قصوا يومين فقط في تحويل المبنى الفارغ إلى مرفق للطوارئ يضم 1000 سرير، ومعد بكل التجهيزات الطبية.

وأعلنت السلطات الصينية، افتتاح المستشفى ونقل الدفعة الأولى من مرضى فيروس "كورونا" إلى المركز الطبي الإقليمي في جبل دابي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام المحلية.

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وذكرت سلطة مدينة ووهان، أن المشروع اكتمل في غضون 48 ساعة بفضل الجهود المشتركة لموظفي شركات البناء وشركات المرافق وضباط الشرطة شبه العسكرية.

وكشفت السلطات الصينية، أن عدد حالات الوفاة وصل لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة.

ويذكر أن الأعراض الشائعة للعدوى، تشمل أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.