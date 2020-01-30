كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام ممرضة في ألمانيا بمحاولة قتل خمسة أطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجزت السلطات في جنوب غرب ألمانيا ممرضة عناية مركزة يوم الأربعاء، للاشتباه في أنها حاولت قتل خمسة أطفال حديثي الولادة بمخدر المورفين، حسبما أعلنت الشرطة في مدينة أولم، اليوم الخميس.

وقال برنارد ويبر، قائد شرطة أولم، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "في الساعات الأولى تعرض خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين يوم واحد وشهر واحد لضيق في التنفس في وقت واحد تقريبًا"، وفقًا لوكالة "رويترز".

كان الأطفال، على الأقل بعضهم ولدوا قبل الأوان ، مرضوا في وقت واحد في الساعات الأولى من 20 ديسمبر، ويعانون من ضيق في التنفس. بفضل التدخل الطبي الفوري ، تعافى جميعهم وليس من المتوقع أن يواجهوا ضررًا طويل المدى.

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اشتبهت سلطات المستشفى في البداية في حدوث عدوى، لكن اختبارات البول دحضت هذه النظرية، بينما كشفت في الوقت نفسه عن آثار المورفين في جميع الأطفال الخمسة - على الرغم من أن اثنين منهم لم يكن عليهم أثار المخدر.

يتم تخزين المورفين بشكل روتيني في أقسام الأطفال حديثي الولادة لعلاج أعراض انسحاب الأطفال المولودين لأمهات مدمنات.

تمكن المحققون من الاستنتاج من وقت حدوث الأعراض التي حدثت في حالات التسمم أثناء نوبة ليلية. ووجدوا لاحقًا حقنة تحتوي على حليب الأطفال المورفين المصبوب في خزانة إحدى الممرضات في هذا التحول.

تم إلقاء القبض على الممرضة، التي لم تحددها السلطات ولكنها وصفت بأنها "شابة"، بعد العثور على الحقنة. وهي تنفي اتهامات بإيذاء جسدي خطير ومحاولة القتل.