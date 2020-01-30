كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزايد المشاعر المناهضة للصين في الخارج مع تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار تفشي فيروس كورونا الجديد موجة من المشاعر المعادية للصين في جميع أنحاء العالم، من المتاجر التي تمنع دخول السياح الصينيين، والنقد اللاذع على الإنترنت الذي يسخر من تجارة اللحوم الغريبة في البلاد ويفحص صحة العمال الأجانب بشكل مفاجئ.

انتشر الفيروس، الذي نشأ في الصين، إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة، كثير منها في جنوب شرق آسيا التي تربطها علاقات حساسة مع الصين وسط مخاوف من إنفاق بكين الكبير على البنية التحتية ونفوذها السياسي في المنطقة ونزاعات السيادة في بحر الصين الجنوبي،حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

لكن فيما يتعلق بفرنسا، تعرضت إحدى الصحف لانتقادات بسبب عنوانها "الإنذار الأصفر"، مرددًا مصطلحًا عنصريًا غربيًا تاريخيًا "الخطر الأصفر" اعتاد على بث الخوف من التأثير الآسيوي، في حين حذرت السلطات والمدارس في تورنتو، كندا ضد التمييز ضد الكنديين الصينيين.

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وقالت شارلوت سيتيجادي، وعالمة الأنثروبولوجيا التي تدرس في جامعة سنغافورة للإدارة: "افتراضات الاستشراق بالإضافة إلى عدم الثقة السياسية بالإضافة إلى المخاوف الصحية هي مزيج قوي للغاية".

وقالت السلطات الصينية، إن الفيروس ظهر من سوق يبيع الحياة البرية التي يتم الاتجار بها بطريقة غير مشروعة، مما أدى إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لسخرية من طلب الصين على الأطباق والمكونات الغريبة للطب التقليدي.

قال أحد مستخدمي "تويتر" في تايلاند، الوجهة الأولى للسياح الصينيين: "ليس من المستغرب أن الصينيين يصابون بأمراض جديدة"، ونشر مستخدم تايلندي آخر بجانب مقطع فيديو أظهر رجلاً يتناول اللحوم النيئة: "توقف عن تناول الخفافيش".

ووفقًا لـ"رويترز"، لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب بالفاكس للتعليق. قالت الصين، إن تفشي الفيروس لا ينبغي تسييسه.