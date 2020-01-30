كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياح شديدة تهدد إشعال حرائق الغابات الأسترالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد مساحات شاسعة من جنوب شرق استراليا، اليوم الخميس، لموجة حارة مستمرة منذ أيام تهدد بإشعال حرائق الغابات التي كانت تحترق منذ شهور.

ومع استعداد رجال الإطفاء والمقيمين لمواجهة الخطر المتزايد، وأطلقت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز (NSW) تحقيقًا لمدة ستة أشهر لدراسة أسباب الحرائق المميتة لهذا الموسم والاستجابة لها.

وصرح جلاديس بيريجليان، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز "لا نريد أن نضيع هذه الفرصة لأخذ أي توصيات نحتاج إلى تبنيها قبل موسم حرائق الغابات هذا العام، مع اقتراب صيف 2021". وفقًا لرويترز.

وكانت ولاية نيو ساوث ويلز واحدة من أكثر المناطق تضررا من حرائق الغابات والتي بدأت في وقت مبكر عن المعتاد في سبتمبر. واحترقت الحرائق أكثر من 11.7 مليون هكتار (117000 كيلومتر مربع) في أكثر الولايات الأسترالية اكتظاظًا بالسكان، مما أسفر عن مقتل 33 شخصًا على الأقل ونحو مليار حيوان، وتدمير 2500 منزل.

وأصدرت تحذيرات من خطر الحريق،اليوم الخميس، في عدة مناطق في ولاية جنوب أستراليا، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)، ومن المتوقع أن تصل الرياح إلى 35 كم ساعة (22 ميلًا في الساعة).

ومن بينها جزيرة كانجارو، وهي مقصد سياحي شهير تم تدميره بالفعل بسبب الحرائق التي أسفرت عن مقتل شخصين. وبعد يوم من الحرارة، في وقت مبكر من المساء، ولم تظهر حرائق جديدة.

وقال رجال الاطفاء بالولاية "يوم الجمعة، ستكون هناك ظروف حارة ورياح، ولكن قد تتعرض بعض أجزاء الجزيرة لهطول الأمطار من منتصف الصباح".

وفي ولاية فيكتوريا، أصدرت السلطات تحذيرًا وتراقبًا للأشخاص بالقرب من بيندوك في جبال ثلجي بالقرب من حدود نيو ساوث ويلز.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة الشديدة، والرياح الشديدة إلى ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا ابتداءً من يوم الجمعة لتهديد بإشعال حياة جديدة في بعض الحرائق التي اندلعت في الولايات الثلاث والبالغ عددها 87 حريقًا أو خلق حرائق جديدة.

Advertisements

وكان الطقس الصيفي الخطير في أستراليا مدفوعًا إلى حد كبير بتغيرات درجات الحرارة في المحيط الهندي، والتي صرح مكتب الأرصاد الجوية في البلاد، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن يبقي الطقس حارًا وجافًا حتى مارس.

قام مارتن ويبستر، وهو ضابط خدمة إطفاء حرائق في المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز، بتسليط الضوء على التوترات التي تواجه اللواء المتطوع البالغ قوامه 74000 فرد في الولاية مع استمرار الحرائق الضخمة.

وقال ويبستر لمحطة الإذاعة الأسترالية: "لقد شارك أطقمنا المحلية بنشاط في مكافحة الحرائق منذ أغسطس وما زلنا بعيدين عن الخروج من الغابة، لذلك نحن نتحدث عن ستة أو سبعة أشهر من مكافحة الحرائق".

فيما يلي أهم الأحداث التي وقعت يوم الخميس في أزمة حرائق الغابات:

* كانت هناك خمس حرائق مشتعلة في ولاية جنوب أستراليا، و64 في نيو ساوث ويلز و18 في فيكتوريا.

حفارة تُلقي نصائح حول الأشجار الميتة في غابة محروقة في Kangaroo Valley Bush Retreat بعد حريق هائل في وادي الكنغر، نيو ساوث ويلز، أستراليا، 23 يناير 2020. رويترز توماس بيتر

- حضر بيريجليان، مسؤولو إطفاء الحرائق وعائلة مكونة من ثلاثة من رجال الإطفاء الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة في الأراضي الوعرة النائية الأسبوع الماضي، حفل تأبين حيث أبدى أفراد مجتمع الطيران احترامهم.

* ذكرت التقارير أن ثلاثة من رجال الإطفاء كانوا يحاولون احتراق الحرائق في وادي أوروريال بالقرب من كانبيرا أصيبوا بجروح بعد سقوط شجرة على شاحنتهم مساء الأربعاء. المسؤولون في العاصمة لم يردوا على الفور طلبات للحصول على معلومات.

* حذرت وكالة التصنيف موديز يوم الأربعاء من أن الكوارث الطبيعية المتكررة والمتكررة ذات الصلة بتغير المناخ من المحتمل أن تعرض التصنيف الائتماني "AAA" لنيو ساوث ويلز.