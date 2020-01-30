كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. السفير الروسي في الأمم المتحدة يعلق على الخريطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيلي نيبينزيا، مهندسي ما يسمى بخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي تحمل اسم "صفقة القرن" لتذكر أن مرتفعات الجولان تنتمي إلى سوريا، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وقال "نيبينزيا": "بالأمس، نشرت واشنطن رؤيتها للتسوية في الشرق الأوسط. لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن الخرائط المدرجة في الخطة حددت مرتفعات الجولان على أنها أرض إسرائيلية"، في اشارة إلى اثنين من الخرائط التي قام بنشرها الرئيس ترامب على "تويتر" والتي توضح الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية المقترحة والتي تظهر بوضوح مرتفعات الجولان شمال شرق بحر الجليل كجزء من اسرائيل.

وأضاف "نيبينزيا": "في هذا الصدد، نود أن نذكّر الجغرافي الذي أسس هذه الخريطة بأننا وقرار مجلس الأمن 497 لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان".

وشدد السفير على أن "مرتفعات الجولان هي أرض سورية محتلة بشكل غير قانوني".

Advertisements

فجرت دمشق هذه الخطوة وتعهدت باستعادة أراضيها يومًا ما. في عام 1981، بعد انتقال تل أبيب إلى ضم المناطق المحتلة من مرتفعات الجولان، تبنت الأمم المتحدة بالإجماع قرارًا ينص على أن المطالبات الإسرائيلية تجاه مرتفعات الجولان كانت "لاغية وباطلة وبدون أي أثر قانوني دولي".

في عام 1982، تبنت 86 دولة أخرى في الجمعية العامة قرارًا ثانيًا يدعو إلى مقاطعة عامة لإسرائيل بسبب احتلالها للأراضي السورية، لكن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين رفضوا المبادرة.

وقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانًا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في مارس 2019 بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.