كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حظر الحركة وتأجيل المدارس.. هكذا واجهت الصين فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الرعب يجتاح العالم منذ شهر ديسمبر من العام المنصرم، بسبب فيروس كورونا اللعين، الأمر الذى أدى إلي إصابة مايقرب من 7711حالة، بينما وصل عدد الوفيات فى إقليم هوبي إلى 162 حالة، منها 129 حالة فى مدينة ووهان.

كما أعلنت السلطات الصينية صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة 1731 حالة بفيروس كورونا، فضلا عن 38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعلى الرغم من أنه لم يتم التوصل لعلاج للقضاء على وباء كورونا، إلا أن الصين لم تقف مكتوفة الأيد أمام الفيروس القاتل، بل إتخذت إجراءات إحترازية للتصدي لـ"كورونا" نستعرضها فى التقرير التالي:

*حظر بيع وصيد الحيوانات البرية

فرضت الصين حضرا مؤقتا على بيع الحيوانات البرية فى الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية، للحد من إنتقال الفيروس بين المدن الصينية.

وعللت السلطات الصينية حظرها لبيع الحيوانات، بحجة أنها قد تكون حاضنة للفيروسات ويمكن للفيروس أن يتحور بداخلها وينتقل للإنسان.

وطالبت جمعية الحياة البرية السلطات الصينية أن يستمر الحظر لحين القضاء على فيروس كورونا.

*نصائح عبر الهاتف وحظر الحركة

حظر الدخول والخروج من مدينة ووهان، بإعتبارها موطن الفيروس وإقتصار الحركة على مركبات الطوارئ، فى المدينة التى يسكنها 11 مليون مواطن.

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كما طالب مسئولي الصحة ببكين المواطنين بعدم المصافحة على بعضهم البعض، وذلك فى رسالة نصية ووجهت لسكان المدينة على هواتفهم المحمولة.

*إغلاق دور العرض السينمائية

أغلقت السلطات الصينية، عدد كبير من دور العرض بمختلف أنحاء الصين، كما تأجلت العروض الأولى لعدد من الأفلام.

*تأجيل فتح المدارس

أعلنت الإذاعة الرسمية الصينية، أن بكين أجلت إعادة فتح المدارس والجامعات في المدينة لما بعد عطلة العام الجديد، تحديدًا في يوم 17 فبراير المقبل.

*إلغاء الرحلات

تراجعت حركة المسافرين بالمطارات الصينية، بما يقرب من 42%، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدول فى مختلف أنحاء العالم خوفا من إنتقال عدوى الفيروس، فضلا عن إلغاء 12 رحلة كان من المقرر أن تبدأ من المواني الصينية.

* توفير الكمامات

دفع العدد الكبير لدولة الصين والذي يبلغ 1.3 مليار نسمة، عمال المصانع المسئولين عن إنتاج الكمامات فى التخلي عن عطلتهم الإسبوعية فى محاولة منهم لتغطية الطلب المتزايد على الكمامات لمواجهة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت قناة العربية، فقد نجح موقع تسويق صينى فى بيع 280 مليون كمامة فى يومين.