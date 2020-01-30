كزينة عويطة تكرم بمقر اليونسكو

كرمت الفنانة المغربية كزينة عويطة، أخيرا، بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو”، على هامش مشاركتها في أسبوع الموضة الفرنسي، أبرز أحداث الموضة في أوربا.

وحلت كزينة ضيفة شرف على فعاليات المهرجان، وأدت أمام الشخصيات الحاضرة، بعضا من أغانيها في حفل أقيم بمتحف اللوفر.

وحضر للحفل عدد من الشخصيات الدبلوماسية، منها السفير، سمير الظهر، المندوب الدائم للمغرب لدى اليونسكو، والسفير آدم الملا، مندوب دولة الكويت الدائم لدى اليونيسكو، وشخصيات تمثل مؤسسات كبرى للموضة، والأزياء .

وعبرت الفنانة كزينة عويطة، في تصريحها لوسائل الإعلام، عن سعادتها بالمشاركة في هذه التظاهرة العالمية الضخمة، التي تعرف مشاركة كبار المصممين العالميين، وكشفت بالمناسبة أنها ستظل تحمل حب المغرب في قلبها، وتسعى بشكل دائم إلى التعريف به وبثقافته في مختلف أنحاء العالم.

وسبق أن صرحت كزينة لـ”اليوم 24″، أنها تسعى دائما إلى استحضار وطنها المغرب في ما تقدمه فنيا، من بين ما يظهر ذلك إصراراها على تصوير كليبها مع الرابور العالمي “تي ويين”، بمدينة مراكش.