كودار: مليار و200 مليون مخصصة لمؤتمر “الأصالة والمعاصرة” نصفها دعم من وزارة الداخلية

كشف سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، عن مصادر تمويل الإستحقاق الداخلي للبام، والذي سيكلف مبلغا إجماليا يصل إلى مليار و200 مليون سنتيم.

وأشار كوادر، خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم بمقر الحزب بالرباط، إلى أن وزارة الداخلية تمول الحزب بنصف هذا المبلغ، أي 600 مليون سنتيم، وفق القوانين الجاري بها العمل، والتي تنص على دعم مؤتمرات الأحزاب بنصف المبلغ السنوي المخصص لها من الدولة.

بالمقابل، يقول كودار إن المؤتمرين سيساهمون ببقية المبلغ (600 مليون) حيث ستمنح كل جهة 50 مليون سنتيم للمؤتمر.

وقال كوادر إن الأمين العام السابق للحزب إلياس العمري هو “مناضل” في الحزب، ومدعو بحضور المؤتمر باعتباره عضوا في المجلس الوطني، وأن دعوة رسمية ستوجه له بهذا الخصوص.