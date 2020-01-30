راكبة تهدد بتفجير نفسها في طائرة

أفادت وكالة “​رويترز​”، اليوم الخميس، بأن “راكبة هددت ب​تفجير​ نفسها في ​طائرة​ متوقفة ب​مطار دوموديدوفو​ في ​موسكو​”. ولم تقدم تفاصيل أخرى عن الحادث لحد الآن..

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