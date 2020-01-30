راكبة تهدد بتفجير نفسها في طائرة

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، بأن “راكبة هددت بتفجير نفسها في طائرة متوقفة بمطار دوموديدوفو في موسكو”.
ولم تقدم تفاصيل أخرى عن الحادث لحد الآن..
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