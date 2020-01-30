التيمومي في حالة صحية حرجة وطبيب المنتخب يلحق به بفرنسا

يمر محمد التيمومي، واحد من أساطير كرة القدم المغربية، من أزمة صحية حرجة، حيث يرقد بأحد المستشفيات الفرنسية، التي أجرى فيها عملية جراحية على مستوى الركبة.

وحسب مقربين من النجم السابق للمنتخب المغربي وفريق الجيش الملكي، فإن الحالة الصحية للرجل بفرنسا “غير مطمئنة”.

وأكد هشام الإدريسي، الإطار التقني الوطني في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأن عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب، يتوجه في هذه الأثناء صوب فرنسا، من أجل الوقوف عن قرب على حالته الصحية.

فيما أشارت مصادر أخرى، بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي التي أوفدت هيفتي لفرنسا،

وكان آخر ظهور للتيمومي، خلال تدشين الملك محمد السادس لمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بسلا.