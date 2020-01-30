رسميا.. برشلونا يعلن انتقال لاعبه للدوري الإيطالي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، انتقال لاعبه كاليس بيريز إلى الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد النادي الكتلوني على حسابه الرسمي على الأنترنيت، أن النادي اتفق على انتقال بيريز إلى روما على سبيل الإعارة، ٱلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وشدد النادي أيضا على أنه سيحصل على مليون يورو، مقابل هذه الإعارة، فيما سيكون روما مطالبا بدفع 11 مليون يورو، إذا رغب في تفعيل بند الشراء

وأوضح أن برشلونة يحتفظ بحق رفض أي عملية بيع مستقبلية لبيريز، لأن أولوية الشراء ستكون للنادي الكتالوني.