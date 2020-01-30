“كورونا”.. الصحة الدولية تطالب العالم بالتحرك وارتفاع عدد الوفيات إلى 170

في الوقت الذي تعقد فيه منظمة الصحة الدولية اجتماعاً طارئاً حول فيروس “كورونا” الجديد، اليوم الخميس، طالب رئيس برنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك ريان، دول العالم بالتأهب، والتحرك لمواجهة الفيروس.

وقال ريان من جنيف إن “العالم بأسره يجب أن يكون بحال طوارئ، العالم بأسره يجب أن يتحرك”، وأضاف مشيداً باستجابة الصين لتفشي المرض المميت: التحدي كبير، لكن الاستجابة كانت هائلة”.

وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس المنتشر في الصين إلى 170 حالة، بعدما أعلنت سلطات البلاد، اليوم الخميس، تسجيل 37 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي وسط الصين.

وسجلت السلطات، أيضا، 1032 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، ونحو 700 إصابة أخرى في أنحاء الصين.

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كما أعلنت 20 دولة تسجيل نحو 80 حالة إصابة مؤكدة على أراضيها مجتمعة، بعد أن اتسعت لائحة الدول، التي وصل إليها الفيروس، إذ كان آخرها فنلندا، والإمارات.

وتجتمع، اليوم، منظمة الصحة العالمية في جينيف لمناقشة ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وكان المدير العام للمنظمة، تادروس أدناهوم غيبرييسوس، قد قال في تغريدة، أمس الأربعاء: “قررت عقد اجتماع جديد للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية حول فيروس كورونا الجديد، لأخذ رأيهم حول ما إذا كان يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.