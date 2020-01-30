كودار: 5 مرشحين لرئاسة البام.. ولا خطوط حمراء حول تحالفات الحزب المستقبلية

أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة على تثبيت موعد انعقاد المؤتمر، الذي ينتظر تنظيمه بمدينة الجديدة.

وأكد سمير كودار، رئيس اللجنة خلال ندوة صحفية، عقدها صباح اليوم الخميس بالرباط، أن المؤتمر سينعقد في السابع من فبراير، بمشاركة 3538 مؤتمرا عن 13 جهة، مؤكدا أن الحزب متوجه إلى المؤتمر بشكل موحد دون وجود تيارات، حسب وصفه.

وأشار كودار إلى وجود 5 مرشحين لقيادة الحزب، وهم كل من عبد اللطيف وهبي، ومحمد الشيخ بيد الله، وسمير بلفقيه، والمكي زيزي، وعبد السلام بوطيب.

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وحول إمكانية التحالف مستقبلا مع حزب العدالة والتنمية، اعتبر كودار أن المؤتمر سيد نفسه، وأن المؤتمرين هم من سيحددون التحالفات المستقبلية للحزب، مسجلا عدم وجود خطوط حمراء في هذا الإطار.

وأشار كودار إلى أن المؤتمرين سينتخبون 353 شخصا لعضوية المجلس الوطني، يضافون إلى الأعضاء بالصفة ليصل إجمالي أعضاء المجلس إلى 511 عضوا.

وأشار كودار إلى أن اللجنة، التي يرأسها، توصلت بـ38 طعنا في المؤتمرين، تتعلق أساسا بمن لم يتم استدعاؤهم، وكذا بعدم احترام كوطا الشباب، ثم بعدم توفر الشروط لبعض المؤتمرين.