النقب: إقرار نشاطات احتجاجية ضد الهدم واعتداءات الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في اجتماع عقدته في بير هداج مساء أمس، الأربعاء، على خلفية الأحداث الأخيرة في القرية والهجمة الشرسة التي تعرض لها السكان هناك من قبل ما تسمى "سلطة تطوير النقب" ووحدة "يوآف" الشرطية من مداهمات واعتقالات مستمرة وترهيب وتوزيع وإلصاق أوامر هدم طالت قرى أخرى في منطقة النقب، تنظيم سلسلة من الفعاليات والنشاطات الاحتجاجية.

وجاء في البيان الذي أصدرته، اليوم، "تدين لجنة التوجيه العليا لعرب النقب الهجمة المسعورة التي تقودها 'سلطة تطوير النقب' بحماية الشرطة على أهلنا في النقب وبير هداج خاصة وخصوصا في هذه الفترة الصعبة من فصل الشتاء ودون مراعاة لظروف السكان في هذه القرى، كما تؤكد اللجنة أن ملاحقات الأجهزة الأمنية والاعتقالات المتكررة للشباب لن تؤثر على موقف أهالي القرية الرافض لكل مساومة على حقهم في العيش بكرامة على أرضهم ورفضهم لكل المخططات السلطوية التهجيرية المقيتة".

وأضاف البيان: "أقرت اللجنة تنظيم وقفات احتجاجية في أكبر عدد من مفترقات الطرق يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثالثة عصرا (15:00) بالإضافة إلى استمرار الأهل في بير هداج والمناطق المجاورة في الوقفات الاحتجاجية اليومية، وسيصدر بيان مفصل بهذا الخصوص مطلع الأسبوع. وأقرت اللجنة تنظيم مظاهرة حاشدة قبالة مكاتب 'سلطة تطوير النقب' في بئر السبع يوم الخميس 13.2.2020 الساعة (10:30) صباحا، وتدعو اللجنة أهلنا في النقب والبلاد عامة إلى أوسع مشاركة في هذه المظاهرة، للتعبير عن رفضنا لممارسات السلطة والأجهزة الشرطية ضد أهلنا في بير هداج وقرى النقب عامة من هدم للبيوت وترويع للنساء والأطفال واعتقالات ومداهمات غير مبررة".

وأكدت اللجنة في بيانها أن "سياسة هدم البيوت والتي بلغت ذروتها في عهد هذه الحكومة المتطرفة وبلغت عشرة آلاف بيت مهدوم خلال السنوات الخمس الأخيرة، هذه السياسة العنصرية لن تكسر إرادة أهلنا ولن تجعلهم ينصاعون لمخططات السلطة التهجيرية الاقتلاعية والعدوانية. ندعو أهلنا في النقب والبلاد عامة للتجاوب والتفاعل مع هذه النشاطات النضالية والتي ستنشر تفاصيلها تباعا خلال الأيام والأسابيع المقبلة".