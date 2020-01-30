أستراليا: موجات حارة مقبلة تنذر بإشعال حرائق من جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتأجج في مناطق واسعة من جنوب شرق أستراليا، اليوم الخميس، موجات حارة تستمر لأيام وتنذر بإشعال حرائق من جديد.

وفتحت ولاية نيو ساوث ويلز تحقيقا مدته ستة أشهر لمعرفة أسباب الحرائق المميتة ودراسة طريقة التعامل معها، استعدادا لخطر الحرائق.

وأتت الحرائق على أكثر من 117 ألف كيلومتر مربع من أراضي الولايات الأكثر سكانا في أستراليا، وتسببت في مقتل 33 شخصا على الأقل، ونفوق حوالي مليار حيوان ودمرت 2500 منزل، وتعد ولاية "نيو ساوث ويلز"، من أكثر ولايات أستراليا تضررا بحرائق الغابات، التي بدأت في أيلول/ سبتمبر، قبل موعدها المعتاد.

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وصدرت تحذيرات من خطر الحرائق، يوم الخميس، في العديد من مناطق ولاية جنوب أستراليا حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية وتصل سرعة الرياح إلى 35 كيلومترا في الساعة كما وشملت التحذيرات جزيرة كانجرو، وهي مقصد سياحي شهير شهد بالفعل حرائق أودت بحياة شخصين.

ومن المتوقع أن تنتقل موجة الحر الشديد والرياح العاتية إلى ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا ابتداءًا من غدًا مما يهدد بتأجيج نحو 87 حريقا مستعرا في الولايات الأسترالية الثلاث أو يسبب نشوب حرائق جديدة.

وينجم الطقس الصيفي التي تشهده أستراليا، عن تغيرات في درجات الحرارة في المحيط الهندي، وقالت هيئة الأرصاد الجوية بالبلاد يوم الخميس إن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى استمرار الطقس الحار والجاف حتى آذار/مارس، كما وتستعر حرائق في جنوب أستراليا و64 حريقا، في نيو ساوث ويلز، و18 حريقا في ولاية فيكتوريا.