انخفاض في أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تنخفض أسعار الوقود مطلع الأول من شهر شباط/ فبراير 2020 الوشيك في البلاد، إثر انخفاض أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.
وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 5.99 شيقل، بينما يبلغ في مسار الخدمة الكاملة من قبل أحد عمال محطات الوقود 6.20 شيقل، أي يتم إضافة 21 أغورة للتر الواحد، بدون أي تغيير عن الشهر الماضي.
وسيُعمل بهذه الأسعار بدءا من فجر يوم السبت المقبل.
هذا، وتُحدد أسعار الوقود بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.
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