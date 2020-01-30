شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية: يجب محاسبة إيران بسبب خروجها عن الأعراف الدولية والان مع التفاصيل

الخميس 30 يناير 2020 دومينيك راب شدد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على ضرورة محاسبة إيران بسبب خروجها عن الأعراف الدولية.

وأوضح راب أن بلاده تريد من إيران العودة للالتزام بالاتفاق النووي، مؤكداً عدم وجود تباين كبير بين الأوروبيين وواشنطن حول اتفاق أوسع مع طهران.

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