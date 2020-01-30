شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه في إصابة سودانيين اثنين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الإعلام السوداني إن هناك اشتباها في إصابة مواطنين اثنين عائدين من الصين بفيروس كورونا الجديد. وقال الوزير فيصل صالح لرويترز إن المواطنين وهما رجل وامرأة كانا في منطقة ووهان الصينية، مركز الفيروس. وأضاف أن الاثنين يخضعان للفحوص الطبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاشتباه في إصابة سودانيين اثنين بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.