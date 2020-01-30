شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: على إيران وقف دعم حزب الله اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن منع إيران من الوصول إلى الأموال والثروات هو الطريق الصحيح لدفعها لاتخاذ قرارات صعبة، مؤكداً أنه على إيران وقف دعم حزب الله اللبناني.

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