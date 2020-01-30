طائرة روسية تهبط اضطراريا بعد تهديد راكبة بتفجير نفسها

هبطت طائرة روسية اضطراريا، الخميس، في موسكو بعد تهديد راكبة بتفجير نفسها بقنبلة.

وقالت شركة طيران "إس 7" الروسية، في بيان، إن "واحدة من طائرتها اضطرت للقيام بهبوط اضطراري في مطار دوموديدوفو بموسكو بعد أن وقفت راكبة في الممر وقالت إنها تحمل عبوة ناسفة".



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وأضافت شركة الطيران أن "الطائرة هبطت بسلام بعيدا عن الطائرات الأخرى".

وهرعت خدمات الطوارئ وموظفو أمن المطار للقائها.

وأعلنت الشرطة الروسية في وقت لاحق اعتقال الفتاة التي هددت بتفجير نفسها.