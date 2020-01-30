التدخلات التركية تتصدر اجتماع لجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي

تتصدر االتدخلات التركية في الأزمة الليبية أجندة اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، التي تقام اليوم الخميس، في الكونغو برازافيل.



وقالت مصادر بالخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة إن الاجتماع يأتي في إطار إيجاد آلية ملزمة لتركيا ووقف تدخلها في الشأن الليبي بدعمها للميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي تقاتل الجيش الليبي بالسلاح والعناصر الإرهابية مما يؤدي لإطالة عمر الأزمة في ليبيا ويهدد أمن القارة الإفريقية بأكملها وذلك قبل انعقاد القمة الإفريقية المقررة فبراير/شباط القادم بأديس أبابا.





ويرأس عبد الهادي الحويج وزير خارجية الحكومة المؤقتة وفدا رفيع المستوى للمشاركة في القمة وإجراء مباحثات مع رؤساء الوفود المشاركة لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا وبعض القضايا الثنائية.

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وتشارك السلطات الشرعية الليبية ( البرلمان المنتخب والقيادة العامة للجيش ووزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة )، وفي المقابل يشارك ممثلون عن ما يعرف بحكومة الوفاق المسيطر عليها مليشيات مسلحة بدعم تركي وقطري إضافة لما يسمى مجلس الدولة الاستشاري بقيادة الإخواني خالد المشري.





واللجنة الإفريقية مشكلة من رؤساء موريتانيا، والكونغو، ومالي، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.



وضمت اللجنة مؤخرا دول مصر والسودان وتونس والجزائر.

ويأتي الاجتماع الإفريقي بعد أيام من الجهود الدولية في برلين واجتماع دول الجوار بالجزائر لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.



إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتوقف عن إرسال العناصر الإرهابية إلى طرابلس، إضافة إلى خبراء عسكريين أتراك وأسلحة ثقيلة ودبابات، وصلت من تركيا ليد الميليشيات عبر ميناء طرابلس.