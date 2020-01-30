شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: حرمان إيران من المال أنفع طريق للضغط عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رأى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، أن حرمان إيران من الأموال والثروات هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة.



كما أكد بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني في لندن الخميس، أن على طهران أن توقف دعم الميليشيات في العراق ولبنان وأفغانستان.

وأضاف: "إيران لا تزال بؤرة الإرهاب الأساسية في العالم".

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