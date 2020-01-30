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الإمارات تدعو مواطنيها لتأجيل رحلاتهم إلى الصين

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اليمن العربي - متابعات خاصة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الإمارات تدعو مواطنيها لتأجيل رحلاتهم إلى الصين

الخليج 365 - متابعات خاصة

دعت سفارة دولة الإمارات لدى بكين الخميس، المواطنين الإماراتيين الراغبين بالسفر إلى الصين بتأجيل رحلاتهم؛ وذلك تجنباً لاحتمال الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد.

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وقالت سفارة الإمارات عبر “تويتر”، “تدعو سفارة دولة الإمارات في الصين جميع مواطنيها بتأجيل جميع رحلاتهم إلى الصين؛ وذلك لتجنب الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي كورونا، الذي يمكن الإصابة به بالعدوى عن طريق الإنسان أو الحيوان”.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت، أمس، عن تشخيص حالات إصابة بالفيروس القاتل، لأربعة أفراد من عائلة واحدة قدمت من مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها “كورونا” الجديد لأول مرة.

يأتي ذلك، في ضوء ما أعلنته السلطات الصينية عن وفاة 170 شخصا، وإصابة 7711 آخرين بالالتهاب الرئوي، بشكل مؤكد، 1370 منهم حالتهم خطيرة.

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