شكرا لقرائتكم إحباط عملية انتحارية في الجزائر.. واعتقال المهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، إحباط عملية إرهابية بالعاصمة، فيما تم القبض على المهاجم في بئر توتة.

وأكدت الوزارة في بيان، توقيف الإرهابي المدعو "ر.بشير" حيث كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مسيرات سلمية في العاصمة بحزام ناسف.

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وكان مسؤول أمني جزائري كشف، أمس الأربعاء، أن شرطة البلاد أوقفت خلال 2019 أكثر من 200 أجنبي تسللوا إلى داخل مسيرات الحراك الشعبي وتم إخلاء سبيل أغلبهم.

وقال عيسى نايلي مدير الأمن العام بإدارة الشرطة في مؤتمر صحفي بالعاصمة لعرض حصيلة العام 2019 أنه تم "توقيف 223 أجنبيا من مختلف الجنسيات تسللوا داخل المسيرات الشعبية سواء بحسن نية أو لأغراض أخرى وتم إطلاق سراح أغلبيتهم فيما تم طرد 24 منهم وإحالة 10 آخرين للقضاء" دون ذكر التهم الموجه إليهم أو جنسياتهم.

هذا وتتواصل مظاهرات الحراك السلمية في الجزائر التي بدأت في 22 شباط/فبراير الماضي، للمطالبة بتغيير جذري لنظام الحكم، وفي كل جمعة يسير ملايين الجزائريين في كبريات المدن بطريقة سلمية وفق شعارات يرفعها ناشطون، رغم انتخاب رئيس جديد للبلاد في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.