إعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بأنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم غداً من خلال الانترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

لينك النتيجة برقم الجلوس من هنا

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020 وبلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7 % حيث حضر الامتحانات 150929 طالب وطالبة نجح منهم 117271 .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95 % .

كما اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5 %.

وأنهى طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، امتحاناتهم الخميس الماضى بمادة العلوم، والتي بدأت بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد سير الامتحانات بمدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة مؤكدا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و80500 طالبة تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام بالاضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة ، وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

وذكر المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيراً إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن.