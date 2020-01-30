ترامب يعلن سحب قوات أمريكية من العراق





أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تخفيض عدد جنود الولايات المتحدة في العراق، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه، الخميس، في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد".

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، "وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم".

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يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي، يصوت اليوم الخميس، على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة في العراق، والذي تم المصادقة عليه عام 2002 ليعطي التحويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.

وكان العراق قد طلب من الولايات المتحدة سحب القوات الأمريكية، إلا أن واشنطن رفضت ذلك.

ووجه الطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، تماشيا مع قرار البرلمان، بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية، في الثالث من يناير/ كانون الثاني في حرم مطار بغداد.