في ذكرى وفاته الـ 38.. كيف تغلب رأفت الهجان على الموساد الإسرائيلي

رفعت علي سليمان الجمال، صاحب الاسم الحركي الذي يعرفه المصريون والعالم بـ"رأفت الهجان"، ذلك الرجل الذي حيّر العالم بعد وفاته وكشف قصته في عملية مخابراتية مصرية لا تزال محفورة في وجدان كل مصري وعربي، لاسيما بعدما جرى تجسيد هذه القصة في المسلسل الشهير الذي يحمل اسمه الحركي.

ولد الهجان في 1 يوليو 1927، وتوفي في 30 يناير 1982 عن عمر ناهز 55 عامًا، والمعروف عنه أنَّه رحل إلى إسرائيل بتكليف من المخابرات المصرية في إطار خطة منظمة في يونيو عام 1956 وتمكن من إقامة مصالح تجارية واسعة وناجحة في تل أبيب وأصبح شخصية بارزة في المجتمع الإسرائيلي.

عاش رأفت الهجان "رفعت الجمال" ابن محافظة دمياط باسم جاك بيتون، تستغرق نحو 15 دقيقة من مدينة فرانكفورت التابعة لولاية هيسن الألمانية إذ تبعد المسافة نحو 35 كيلو مترا فقط .

مدخل المدينة من اتجاه فرانكفورت تقع فيه شركة مرسيدس العملاقة ثم محطة القطارات المركزية، وعلى بعد نحو 10 دقائق بالسيارة من وسط المدنية تقع مقابر دار مشتات الكبيرة، والتى تضم قبر رأفت الهجان الذى تمر اليوم 30 يناير الذكرى السنوية الـ38 لوفاته، وقبور بعضها يرجع إلى عام 1846 .

من المعروف عن الجمال أو "الهجان" أيضًا أنه لسنوات طويلة تجسس وأمد جهاز المخابرات المصري بمعلومات مهمة تحت ستار شركة سياحية داخل إسرائيل، وزود بلاده بمعلومات خطيرة منها موعد حرب يونيو لسنة 1967 وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر سنة 1973 بعد أن زود مصر بتفاصيل عن خط برليف.

أحدثت هذه الرواية والعملية هزة عنيفة لأسطورة تألق الموساد وصعوبة اختراقه، واعتبر "الجمال" بطلًا قوميًا في مصر عمل داخل إسرائيل بنجاح باهر لمدة 17 سنة، وجرى بث مسلسل تلفزيوني عن حياة الهجان ومثل دوره الممثل المصري محمود عبدالعزيز باسمه الحركي "رأفت الهجان".

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الملاحظ أن هناك خارطة للمقابر على اليمين وعلى اليسار، وكافيتريا تقدم المأكولات الخفيفة والمشروبات للزائرين، يقطع المقابر طريقا طويلا يصل لنحو 800 متر تقطعه عدم طرق جانبيه فى منطقة أشبه بالغابات الشجرية .

المقابر تضم رفات متوفيين منذ من الحرب العالمية الأولى .

ذهبنا هناك بحثا عن مزايا تلك البلد التى فضل بطلنا المصرى رأفت الهجا العيش فيها ثم انتقلنا بحثا عن مقبرته، حيث توفى بطلنا فى 30 يناير 1982 ودفن فى 3 فبراير.

ورأفت الهجان هو الاسم الحركى للمواطن المصرى رفعت على سليمان الجمال الذى ولد فى 1 يوليو 1927 وتوفى فى 30 يناير 1982، وبطلنا رحل إلى إسرائيل بتكليف من المخابرات المصرية فى إطار خطة منظمة فى يونيو عام 1956 مع بداية هجرته إلى المانيا وإقامته فى دار مشتات.

بدأت الصحافة الإسرائيلية ومنذ عام 1988؛ تحاول التوصل إلى حقيقة الهجان أو بيتون أو الجمال فقامت صحيفة الجيروزليم بوست الإسرائيلية بنشر خبر تؤكد فيه أن جاك بيتون أو رفعت الجمال يهودي مصري من مواليد المنصورة عام 1919 وصل إلى إسرائيل عام 1955 وغادرها للمرة الأخيرة عام 1973.

واستطاع أن ينشئ علاقات صداقة مع عديد من القيادات في إسرائيل، منها جولدا مائير رئيسة الوزراء السابقة، وموشي ديان وزير الدفاع.

وبعد سنوات أصدر صحفيان إسرائيليان وهما ايتان هابر ويوسي ملمن بإصدار كتاب بعنوان "الجواسيس" وفيه قالوا أن العديد من التفاصيل التي نشرت في مصر عن شخصية الهجان صحيحة ودقيقة لكن ما ينقصها هو الحديث عن الجانب الآخر في شخصيته، ألا وهو خدمته لإسرائيل حيث أن الهجان أو بيتون ما كان إلا جاسوسًا خدم مصر حسب رأي الكاتبين.