توقيف صاحب محل صرافة غير مرخص في صيدا

أوقفت قوة من مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية في ​الشرطة القضائية​ في ​مدينة صيدا​ صاحب أحد محال الصيرفية من آل مرعي لممارسته مهنة الصيرفة من دون ترخيص، إثر حملة على بعض محال الصيرفة للتحقق من عملها بشكل قانوني.

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