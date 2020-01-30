الحريري تسلمت جائزة التميز العربي: واثقون بأن أشقاءنا العرب لن يتركونا

أعلنت النائب بهية الحريري أنها على ثقة بأن "أشقاءنا العرب لن يتركونا، بل سيبقون، كما كانوا دائما، إلى جانب لبنان في محنته وتحدياته".
وخلال تكريمها من قبل المركز العربي للثقافة والإعلام، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بـ"جائزة التميز العربي للعمل الإنساني والخيري، خلال المؤتمر العربي الخامس للثقافة والإبداع الذي عقد في مقر الجامعة في القاهرة،أعربت الحريري عن سعادتها لوجودها في جامعة الدول العربية "البيت الذي احتضن طموح الدول العربية بالسيادة والاستقلال"، موضحة أن "مصر احتضنت شقيقاتها من الدول العربية، وترفعت دوما عن العبث بأمنهم واستقرارهم".
وأشارت الحريري في كلمتها، إلى أنها لا تستيطيع أن تدعي امتلاك "ترف السفر في هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها وطنها الحبيب لبنان، والذي يعبر فيه شاباته وشبانه بكل شجاعة وإدراك عميق للمسؤولية عن تطلعاتهم إلى بناء دولتهم المدنية الحديثة وسيادتها على كامل ترابها الوطني".
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